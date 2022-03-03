لبنان | اتصال هاتفي بين ميقاتي وبيرم ماذا جاء فيه ؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 9:31 مساءً

الأزمة اللبنانية دائماً ما تتأثر بالعوامل المحيطة، ولهذا وبسبب الأزمة الحاصلة ومع أرتفاع سعر صفيحة البنزين، وهي لا تأتي لا بمصلحة الموظف ذو الأجر المحدود ولا حتى الدولة صاحبة الخزانة المالية المبكية، وبعد إضراب رابطة موظفي الادارة العامة .

أشار مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان إلى أنه “تلقى هذا المساء إتصالا من قبل الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وبتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وفيه أن دولته وانطلاقا من حرصه على تصويب الأمور في الإدارة العامة لجهة تأمين خدمة الناس وتسيير المرفق العام وتفعيل الإنتاجية، ومراعاة لتكاليف الإنتقال والشعور مع الموظفين، فإنه أي دولته وضمن هذه المعايير، سيعمد الى طرح موضوع استفادة الموظفين من المنحة الاجتماعية مجددا على جلسة مجلس الوزراء غدا، في سبيل السعي لتعديل القرار السابق الصادر في هذا الخصوص، وأن الاتصال بالوزير بيرم كان ربطا بكونه المكلف من قبل دولته في متابعة الشؤون المتعلقة بالقطاع العام فضلا عن القطاع الخاص، بسبب الخلفية الوظيفية الأساسية السابقة”.