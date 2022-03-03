لبنان | قيادة الجيش تحذر.. يمنع ارتكاب هذه الأفعال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أقدم مجهولون في الآونة الأخيرة على سرقة الأوتاد المعدنية والسياج الحديدي الشائك العائد لحقول الألغام في المنطقة الحدودية الجنوبية بهدف بيعها، ما أدى إلى اختفاء معالم هذه الحقول وممراتها.

إنَّ قيادة الجيش إذ تحذر من خطورة ارتكاب هذه الأفعال نظراً للخطر المباشر الذي قد تسببه على المواطنين جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية، تؤكد أنها ستلاحق المرتكبين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم