لبنان | أنباء جديدة تخص عائلة لبنانية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 07:18 مساءً - منذ ساعتين

تعاني الجالية اللبنانية في أوكرانيا من وضع مأساوي نتيجة غياب المتابعة مع مسؤولي السفارة هناك.

وعن آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع اللبنانيين هناك، برز خبر سار عن عائلة عون هناك التي كانت تناشد مساعدتها بعدما اضطرت لترك الجدة في المنزل وحدها بسبب عدم تمكنها من المشي، إذ تمكنت العائلة أخيرا مع الجدة من الفرار من خاركيف باتجاه الغرب إلى مكان آمن، بحسب ما أفادت الـMTV.

وفي السياق، وصلت في تمام الرابعة من فجر أمس، الدفعة الأولى من طلاب رحلة الموت القادمة من أوكرانيا، التي تشهد غزواً روسياً دموياً.. هم 40 طالباً لبنانياً، عادوا سالمين بعد رحلة محفوفة بالخوف عبر المعابر غير الآمنة، حاملين أرواحهم على أكفّهم، حيث أكد أحدهم من على أرض مطار رفيق الحريري في بيروت: «رحلتنا كانت شاقّة جداً، وأشبه بالهروب من جحيم الموت نتيجة حجم القصف الروسي على أوكرانيا، وشح الخبز والماء وغياب المواصلات».