لبنان | بعد تحليق أسعار المحروقات.. البراكس يشرح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ “انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخطّي سعر برميل النفط الـ116 دولاراً أميركيًّا، أدّى إلى ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان في ظل ثبات واستقرار في سعري صرف الدولار”.

وأضاف: “مصرف لبنان أبقى سعر صرف الدولار المؤمّن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85 في المئة من البنزين على 20200 ليرة. وسعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً بقي على 20703 ليرة. ولكن ارتفاع أسعار النفط عالميًّا أدى إلى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم. فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 61.47 دولاراً أما المازوت فارتفع 97 دولاراً”.

وكان ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان 28000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 41000 ليرة وسعر الغاز 15000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 397000 ليرة

– صفيحة البنزين 98 اوكتان:407000 ليرة

– المازوت: 375000 ليرة

– الغاز:28800 ليرة.