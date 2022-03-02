لبنان | عن طريق التفاح.. إحباط عملية تهريب مخدرات من بيروت الى مصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 5:36 مساءً

ضبطت الجمارك اللبنانية – شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال كمية من حشيشة الكيف مخبأة ضمن صناديق تفاح معدة للتصدير من مرفأ بيروت الى جمهورية مصر العربية والتحقيقات جارية بإشراف جانب النيابة العامة التمييزية لتوقيف المتورطين بهذه العملية.

وتأتي هذه العملية وسط جهود أمنية مستمرة لضبط الحدود اللبنانية، ومنع تهريب الممنوعات الى دول عربية مجاورة.

حيث أعلنت القوى الأمنية الشهر الماضي عن احباط تهريب حبوب الكبتاغون الى احدى الدول العربية، وكانت الحبوب مغلَّفة بالشوكولا وقالت: توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون” إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على عُلَبٍ لقطعٍ من الشوكولا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه. وبتفتيشه، عُثِرَ بداخله على /27/ كلغ من مادة الكبتاغون المخدّرة، أي بما يوازي /150،000/ حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادّة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات.