لبنان | مزارعو البطاطا في عكار يناشدون وقف الاستيراد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

طالب رئيس “الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار” عمر سعيد الحايك، وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمعنيين بالعمل على ايقاف استيراد البطاطا المصرية بعدما اصبحت الكمية التي استوردت حتى الان تقدر بحوالى 30 الف طن ما يكفي السوق المحلي لغاية 3 أشهر عدا الكمية الموجودة من انتاج مواسم البقاع.

وأشار الى ان “مواسم عكار على الابواب والمزارعون هذا العام زرعوا اراضيهم بكلفة مرتفعة جدا على تسعيرة الدولار العالية لشراء البذار والسماد والسموم واستثمار الاراضي وغيرها”.

وجاء كلام الحايك بعد اجتماع مع الهيئات الزراعية في الكويخات، حيث حذّر امن انه “في حال لم تتوافر اسواق محلية وتصدير للموسم، فنحن مقبلون على كارثة كبيرة لن يتحملها احد”، لافتا الى ان “نوعية البطاطا المصرية الموجودة في الاسواق رديئة ولا تقبل بها البلدان الاخرى مع ان اسعارها مرتفعة”.

كذلك، دعا وزير الزراعة الى “انقاذ مواسم عكار”، مشيرا الى “الظروف المأسوية التي يعانيها المزارعون”.