لبنان | وزير العمل يلتقي السفير العراقي.. بحثٌ في تطوير التعاون بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى وزير العمل مصطفى بيرم سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك وعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وأهمية تطور التعاون الاستراتيجي على كل المستويات، لا سيما في اطار الامور المرتبطة بالشؤون العمالية والعمل والتدريب والتأهيل.

كذلك، اتفق الطرفان على آلية عمل يتم من خلالها وضع اللمسات الاخيرة على مذكرة التعاون وتحديد الموعد النهائي للتوقيع عليها من قبل وزيري العمل في البلدين.

في سياق آخر، ناقش بيرم مع نقيب المحررين جوزيف القصيفي موضوع تسريع الخطوات والمندرجات القانونية لإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بإخضاع الصحافيين والاعلاميين المسجلين على جدول النقابة والمصورين من غير المرتبطين بعقود عمل الى احكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والامومة.

ولفت القصيفي الى “كتابين ارسلهما المدير العام للضمان محمد كركي يتضمنان مشروع النظام الخاص بإخضاع الصحافيين للضمان، ومشروع المرسوم الذي يحدد الاشتراكات المتوجبة على الاشخاص المشمولين بهذا القانون الى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان”، آملا “التعاون والمؤازرة كي يبتهما مجلس الادارة في أسرع وقت ممكن لنتمكن من اصدار المراسيم التنظيمية للقانون ليصبح العمل به نافذا بدءا من 1/7/2022”.

من جانب آخر، عقد بيرم اجتماعا مع كبار الخبراء والموظفين في “منظمة العمل الدولية” برئاسة المدير الاقليمي للدول العربية في المنظمة ربا جردات، وتم البحث في كل القضايا المشتركة ذات الطابع العمالي. وعرض معهم “ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تقديم المساعدة العاجلة والتي لا تحتمل التأجيل للشعب اللبناني ربطاً بالتأثيرات السلبية للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني وهذا من ابسط حقوق لبنان كما النازحين”.

بعدها، عقد الوزير اجتماعا مع لجنة المشروع الخاص بالرعاية الاجتماعية ILO، حيث قدمت اللجنة عرضاً على الشاشة للمراحل التي قطعها مشروع التطبيق الالكتروني المرتبط بجمع عروض وطلبات العمل في ما يتعلق بالرعاية المنزلية.