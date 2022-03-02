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لبنان | تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ 43 دقيقة
مبنى بلدية بيروت

مبنى بلدية بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 222/ب ، يرمي إلى تعديل القرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022 والجدولين رقم (1) و(2) المرفقين به المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت، وجاء فيه :

المادة الأولى: تــــعدّل المادة الأولى من القرار رقم 91/ب تاريخ 4/2/2022 المتعلق بالتعرفة
القصوى لمواقف السيارات للعموم لتصبح على الشكل التالي:

تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بالقرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022، وتصبح وفقاً لما هو محدد في الجدولين الجديدين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن،

المادة الثانية: تُعدّل المادة الخامسة من القرار رقم 91 / ب تاريخ 4/2/2022 لتصبح على الشكل التالي:
يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نشره، للتقيد بمضمونه وبالأحكام كافة الأخرى المحددة في القرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة شهرين للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
والباقي دون تعديل.

المادة الثالثة ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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