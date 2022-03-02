لبنان | جنبلاط يُبرق الى السفير الأوكراني متضامنًا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 3:15 مساءً

أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن تضامنه مع الشعب الأوكراني في مقاومته الغزو الروسي.

وجاء ذلك في رسالة بعثها جنبلاط الى سفير أوكرانيا في لبنان “إيغور أوستاش” قال فيها: ” “باسم الحزب التقدمي الاشتراكي أُعرِب عن تضامني مع الشعب الأوكراني الذي يواجه هذه الحرب غير المبررة وعواقبها الإنسانية المأساوية”.

وأكد في رسالته أن الحل الدبلوماسي المستند إلى القانون الدولي والمعاهدات السابقة مثل اتفاقية مينسك يمكن أن يحل هذه المأساة ويوقف إراقة الدماء.

وقد تلقّى جنبلاط رسالة جوابية من السفير الأوكراني الذي أعرب عن “الاحترام الكبير لشخصية جنبلاط ومساهمته في تاريخ لبنان”. وتوجّه السفير الأوكراني إلى جنبلاط بالقول: “تجربتك الشخصية في منزلة لا تُقدّر بثمن بالنسبة لنا. وقد كان من دواعي الشرف والسرور تلقي خطاب دعم منكم. أنا متأثر، وأودّ أن أشكرك على مناشدتك للطلاب اللبنانيين للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. المجد لأوكرانيا، المجد للبنان”.