لبنان | السفراء الأوروبيون يشكرون وزير الخارجية على موقفه من الأزمة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 3:09 مساءً

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع عدد من السفراء الأوروبيين

توجه سفراء عدد من الدول الأوروربية في لبنان بالشكر الى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على الموقف اللبناني تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد بو حبيبب اجتماعا مشتركا مع سفراء دول الدانمارك ميريت جول، هولندا هانز بيتر فادروود، بولندا برزمي سلاو نيسيولوفسكي، القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك داغمار ، القائم بالاعمال في سفارة المانيا كاترينا لاك.

كما تم البحث في ملف اللبنانيين في اوكرانيا والمساعدات التي تقدمها الدول لهم خصوصا بولندا.

في سياق آخر، التقى بو حبيب مساعد وزير الخزانة الرئيسي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن ونائب مساعد وزير المالية لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير والمستشارة السياسية كاتلين بوزيس. واطلع منهم على اللقاءات التي قام بها الوفد مع القطاعين المصرفي والمالي .

واستقبل الوزير بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أبلغته انها ستغادر الى نيويورك لتقديم تقرير عن لبنان في اجتماع مجلس الامن الدولي في منتصف هذا الشهر. كما تم البحث في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا الجهود التي تقوم بها الوزارة لتسهيل اقتراع المغتربين في الخارج.