لبنان | حكمت ديب يفجّرها عبر “صوت بيروت انترناشونال”: اختلفت مع جبران باسيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 2:44 مساءً

بعد اعلان استقالته من التيار الوطني الحر، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب حكمت ديب في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال، ان هناك اطارا حزبيا ولدي ملاحظات كثيرة عليه ليس من اليوم بل من قبل، وان سوء الادارة حكمت علي الخروج من الحزب، الا انني سياسيا لا أزال انتمي الى خط العماد عون.

واكد انه حتى في السياسية، فإن الخيارات المأخوذة من قبل التيار لا أزال معها وأدافع عنها، ولكن خرجت من ما يسمى “بالاطار الحزبي”.

وعن الكلام حول خلافه مع رئيس التيار الوطني الحر قال: “طبيعي انا مختلف مع جبران باسيل، كما ان هناك تراكمات من عدة سنوات حكمت علي الخروج من التنظيم الحزبي.”

ولفت الى انه لم يقرر حتى الان اذا كان سيترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا انه من الطبيعي هناك فيتو على الكثيرين ومنهم القوات اللبنانية.