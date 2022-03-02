لبنان | “التعليم الأساسي”: البدء بقبول طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي، عن بدء قبول طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة التي سيتم انتخابها يوم الأحد الواقع فيه 20/3/2022، اعتبارا من اليوم ولغاية الساعة الثانية من يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/3/2022.

وأوضحت في بيان أن الطلبات التي تقدم بها أصحابها خارج المهلة كأنها لم تكن، وأكدت للراغبين في خوض الانتخابات ضرورة إعادة تقديم طلب ترشيح جديد ضمن المهلة المحددة أعلاه، مشيرة الى أن تقديم الطلب باليد في مكتب الرابطة أو عبر البريد الإلكتروني للرابطة [email protected]

وطلبت من المرشحين التأكد من وصول ترشيحهم عبر الاتصال على رقم هاتف الرابطة 01803496، مشددة أكدت على أن يكون المرشح ضمن لائحة المندوبين في الهيئة العامة.