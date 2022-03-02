لبنان | بطاريات مسروقة وأدوات تستخدم خلال عمليات السّرقة في الرملة البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 26-2-2022، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف ثلاثة أشخاص، في محلّة الرملة البيضاء، على متن آلية “بيك أب” لون أبيض، من دون لوحات، للاشتباه بقيامهم بعملية سرقة، وهم كل من:

ع. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)

ع. ع. (من مواليد عام 1991، سوري)

أ. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)

ضُبط على متن الـ”بيك أب” /8/ بطاريات، أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة. كما تبيّن أنّ جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

أودعوا والمضبوطات فصيلة الرملة البيضاء، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.