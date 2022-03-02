لبنان | استعدوا لطقس عاصف وممطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

يؤثر على لبنان منخفض جوي، يترافق مع كتل رطبة وباردة ستتمركز فوق غرب تركيا تدريجياً اليوم وتؤدي الى طقس متقلب في لبنان بين الصحو والامطار.

ويتحول الطقس إلى غير مستقر وعاصف يوم غد الخميس، ليضعف قبل ظهر يوم الجمعة.

ويحمل هذا المنخفض معه أمطارا غزيرة وثلوجا على الجبال ورياحا قوية خصوصا شمالا، ليعود ويستقر الطقس يومي السبت والاحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٦ درجة

٢- الجو : غائم مع احتمال امطار محلية خاصة بعد الظهر، مغبر قليلاً

– الرياح : شرقية معلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥ ٪؜

– الضغط الجوي ينخفض الى ١٠١٠ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: يتحول الطقس الى عاصف وبارد وممطر بغزارة احياناً مع تساقط البرد فيما الثلوج تتساقط على ١٥٠٠متر وتتدنى مساءً الى ١١٠٠ متر .الحرارة تنخفض بشكل سريع وكبير تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية قرية جدا خاص شمالا ثم في الوسط سرعتها بين ٥٠ و ٩٥كم/س، مغبر قليلاً صباحاً

الجمعة: طقس بارد وغائم مع تساقط امطار متفرقة خاصة صباحا لتصبح محلية خفيفة نهارا وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠متر فيما الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٤ درجة، بقاعا بين صفر و ٩ درجة على ١٠٠٠متر بين ١ و ٦ درجة فيما الرياح جنوبية غربية نشطة صباحا ومعتدلة نهارا بين ٣٠ و ٥٠ كم/س.