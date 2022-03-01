لبنان | غادة عون: ساستمر بعملي بكل حرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ 13 دقيقة

ردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان على ما اوردته قناة “الجديد”، وقالت: “يؤسفني جدا ان تعمد قناة “الجديد” وبوتيرة شبه يومية على التشويش على ملف يجري التعامل معه بكل جدية من قبلي بناء على الدعوى المقامة من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” ضد بعض المصارف”.

اضافت: “وقيام هذه المحطة بسوق اتهامات مجانية وفارغة المضمون ضدي بالتسييس تارة وبعدم الكفاءة التقنية طورا، وهي اتهامات لن تجديهم نفعا، لانني سأستمر بعملي بكل حرية ضمير وتفان ومهنية، ولن يثنيني عن ذلك اتهامات باطلة، تعودنا على سماعها خدمة لاغراض مشبوهة”.

وختمت: “اعتقد ان الشعب اللبناني سئم كل ذلك، واصبح مدركا جيدا لهذه الاغراض ولن يعير هذا الضجيج الاعلامي اي اهتمام بوجه عمل قضائي متين وجدي يهدف فقط الى احقاق الحق”.