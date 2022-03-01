لبنان | شيخ العقل في سلسلة لقاءات اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة بيروت، في سلسلة لقاءات، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، يرافقه حسام الأعور، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غادي مكارم، رجل الاعمال ريان ابي المنى، الشيخ زين الدين غنام وامين سر المجلس المذهبي نزار البراضعي، وكان عرض للمواضيع والقضايا العامة لا سيما المتصلة بشؤون المواطنين على الصعد الاقتصادية والحياتية والاجتماعية العامة.

وبعد اللقاء، قال سلام: “تشرفت بلقاء صاحب السماحة وكان حوار ضمن مجال التعاون مع هذه الدار الكريمة لما لها من دور وطني كبير، وبخصوص الظروف الصعبة جدا التي نمر ولما لوزارة الاقتصاد والتجارة من دور حيوي على مستوى كل المناطق اللبنانية والتعاون مع كافة الجهات لا سيما المراجع الدينية. كما تناقشنا في اجتماعنا اليوم بالأمور الحياتية التي تعني كل مواطن لبناني، حيث أطلعنا سماحته على اعمال الوزارة. اما بالنسبة الى مسألتي الطحين والقمح فطمأنا سماحته الى التزام الوزارة الكامل بتأمين المواد التي هي لقمة عيش المواطن. وان شاء الله لن يحصل انقطاع لمادة القمح والخبز. كما تحدثنا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عموما واطلعنا سماحة الشيخ على الخطط التي نعمل عليها التي من شأنها المساهمة في الانماء من خلال الاستفادة من بعض الفرص والاهتمام بكافة المناطق اللبنانية بما فيها الجبل”.

أضاف: “اغتنمنا فرصة الزيارة لترسيخ العلاقة أكثر مع هذه الدار الكريمة ومتابعة النشاطات التي نقوم بها ونعمل عليها لخدمة الوطن، على أمل بقاء هذه الدار المرجع لنا دعما وتعاونا وارشادا ونصحا للناس، لكي نستطيع القيام بمهامنا لخدمة الوطن”.

وردا على سؤال حول تعاطي الوزارة مع التجار بخصوص أسعار السلع، قال سلام: “حصل انخفاض للأسعار وقد ذهبنا الى اشد الملاحقات والى مرحلة للأسف لم نكن نتمناها، حينما أدخلنا النيابة العامة المالية مع بعض التجار والمحال للجم المخالفات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وخلال الأسابيع الماضية وصلت نسبة الانخفاض ما بين 10 و 15 في المئة عن السابق. ولا شك هناك مخالفات لكننا سنذهب الى المعاقبة والمتابعة، وظهرت تحركات وزارة الاقتصاد وفي كافة المناطق بهذا الخصوص على وسائل الاعلام، وقد تم اقفال وختم بالشمع الأحمر لبعض المحال. وأخيرا استدعت النيابة المالية كبار التجار بشأن الأسعار، فهذا الموضوع لن نكل عن متابعته خصوصا في هذه الفترة، حيث يوجد بعض الاستخفاف حيال الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسنبقى دائما بالمرصاد. على امل تحسن الأسعار بشكل متواز مع سعر الدولار وغيره، وسنبقى أيضا بذات الحرص على متابعة الموضوع بأدق تفاصيله من اجل استمرار ضبط الأمور وعدم تفلتها”.

كما استقبل شيخ العقل النائب المستقيل مروان حمادة، الذي قال: “الزيارة تندرج في الحركة العامة التي ادخلها سماحة الشيخ الى إدارة الطائفة، وقد تناولنا شؤون البلد وقضايا الناس الحياتية والتربوية والصحية. ونعلم حرص سماحته على أمور الناس والمجتمع، ودوره الوطني الهادف لإنقاذ لبنان بكل ما يحيط به من مؤامرات سواء كانت سياسية او اجتماعية. طبعا هناك استحقاقات عدة مقبلة ومنها الانتخابات التي نتمنى ان تجري بموعدها وبشفافية، وسنكون لها ان شاء الله بروح رياضية وهمنا الأساسي وحدة ومناعة الطائفة ضمن التنوع”.

كذلك استقبل ابي المنى وفدا من جمعية “أورا” برئاسة الاب طوني خضرا وعضوية: الدكتورين أنطونيو خوري وأنطوان الصياح والإعلامية لارا سعد مراد، وقدم الوفد له وثيقة “لبنانيون من اجل الكيان” باعتبارها مشروعا لحل الازمة السياسية التي يمر بها لبنان.

وترأس شيخ العقل اجتماع عمل للجنة الثقافية في المجلس المذهبي برئاسة الشيخ عماد فرج.