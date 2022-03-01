لبنان | توقيف 5 مروجي مخدّرات في طرابلس

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
م. ق. (مواليد عام 1966)
موقوف
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة وتوقيف مروجي المخدّرات، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخي 22و24-2-2022 من توقيف /5/ مروجين في محلتي باب الحديد والمنية، وهم كل من السوريين:
م. ق. (مواليد عام 1966)
ع. ق. (مواليد عام 1986)
م. ق. (مواليد عام 2003)
غ. ح. (مواليد عام 1986)
م. ش. (مواليد عام 1980)
وضبطت في منزل:
– (م. ق.)، /4/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، /1970/ حبة فراولة، آلة تستعمل لختم المظاريف.
– (م. ش.)، /4,5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة داخل مدفأة.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.