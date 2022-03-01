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لبنان | دريان عرض أوضاع المنطقة مع السفير الصيني الجديد

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 3:30 مساءً

المفتي عبد اللطيف دريان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى السفير الصيني الجديد في لبنان تشيان مينجيان، في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه، وعرض معه أوضاع المنطقة، وجرى البحث في تعزيز التعاون بين البلدين.

كما واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من أهالي شحيم وإقليم الخروب برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي الشيخ رئيف عبد الله، وحضور عضو المجلس الشرعي محمد منصور، وضم الوفد رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وعلماء المنطقة.

واطلع الوفد المفتي دريان على موضوع توقيف عضو المجلس الأعلى للجمارك – المدير العام هاني الحاج شحادة، والمظلمة التي لحقته ومرؤوسيه، وغيرهم ممن شملهم التوقيف التعسفي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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