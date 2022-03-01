لبنان | عبود: العلاقة بين بهاء الحريري والبطريركية المارونية هي علاقة ثابتة ومتينة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

غرد الاعلامي ماريو عبود عبر حسابه على “تويتر” كاتباً:

“تؤكد الدائرة المقربة من السيد بهاء الحريري مرّة جديدة أن التصدّع او التفكك داخل الطائفة السنية ممنوع وأن العلاقة بين بهاء الحريري والبطريركية المارونية هي علاقة ثابتة ومتينة خصوصا أن الحريري يرى في البطريرك الراعي “أباً روحيّا”.

وأضاف عبود “وتضيف الدائرة المقربة على سبيل المزاح: “صحيح أن بهاء مسلم سني ولكن الزواج بين الطرفين زواج ماروني”ً.