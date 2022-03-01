لبنان | عون: مكافحة الفساد ستستمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الخزانة الاميركي الذي زاره اليوم استمرار لبنان في مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

وقال عون: “مكافحة الفساد ستستمر بلا هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية ومن ابرز مظاهرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.

كما استقبل عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط المارشال مارتن سامبسون، وقال: “الحرب ليست وسيلة ناجعة لحل النزاعات، ونأمل ان تعود روسيا واوكرانيا الى لغة الحوار والتفاوض كي يعود السلام والاستقرار سريعاً”.