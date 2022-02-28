لبنان | اقفال سوبرماركت وختمها بالشمع الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 5 دقائق

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا أن مفتشي وزارة الاقتصاد، سطروا محضر ضبط بحق إحدى السوبرماركات في مجدليون لمخالفتها الأسعار الرسمية المحددة لبعض السلع وعدم وضع التسعيرة على أصناف أخرى، وذلك في إطار حملة ضبط أسعار السلع الاستهلاكية والحد من المخالفات للتسعيرة الرسمية،

وبناء عليه، أشار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بإقفال السوبرماركت المذكورة بالشمع الأحمر. ونفذت عناصر من المديرية العامة للأمن العام هذا القرار، حيث تم وضع نسخة عن المحضر لصقا على باب السوبرماركت وختمها بالشمع الأحمر.