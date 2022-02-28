لبنان | خطة عمل مفصلة لمعالجة موضوع الإهراءات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 44 دقيقة

انعقدت عصر اليوم اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط إجتماعا في مكتب وزير العدل القاضي هنري الخوري، شارك فيه الى الوزير الخوري وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

وقد تم وضع تقرير، بناء على توصية لآخر جلسة لمجلس الوزراء، يتضمن خطة عمل مفصلة لمعالجة موضوع الإهراءات، على أن يتم إيداع التقرير لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الى المجلس.