لبنان | اطلاق نار وقطع الطريق.. “أرغيلة” أشعلت الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 44 دقيقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه اشتباك بين مسلحين يطلقون النار، مما أدى الى خلق نوع من القلق لدى سكان المنطقة.

ولاحقا، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن حصول إشكال فردي بين اشخاص من آل ز. في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية، على خلفية إعارة أركيلة من دون إذن، تطور إلى إطلاق نار.

وحضرت قوة من الجيش واعتقلت أحد مطلقي النار، فحصل هرج ومرج في المحلة.

كما أطلق البعض النار احتجاجا على توقيف مطلق النار وقاموا بقطع الطريق.