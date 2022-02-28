لبنان | إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

تتلاشى اليوم الكتل الرطبة فوق منطقتنا ويعود بالتالي الطقس إلى الإستقرار. كتل رطبة أخرى ستتمركز فوق غرب تركيا يوم الثلاثاء وتؤدي إلى طقس متقلب ومن ثم غير مستقر وعاصف الخميس.

وفي التفاصيل:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٠ و١8، بقاعًا بين ٣ و١١ درجة وعلى الــ١٠٠٠ م بين ٥ و١٠ درجات

٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً ٧٠ – ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء: طقس متقلب غائم إجمالًا واحتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية، الحرارة ترتفع تتراوح ساحلًا بين ١٢ و١٩، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ وبقاعًا بين ٥ و١٣ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الأربعاء: طقس متقلب غائم إجمالًا واحتمال أمطار المحلية وثلوج على الجبال الشاهقة، الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلًا بين ١٤ و٢١، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٥ وبقاعًا بين ٦ و١٦ درجة، الرياح متقلبة ضعيفة تنشط مساءً بين ٣٠ و٥٠ كم/س.