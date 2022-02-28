لبنان | سفير أوكرانيا في لبنان: حقبة بوتين بدأت تنتهي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 11 دقيقة

اعتبر السفير الأوكراني في لبنان إيغور أوستاش أن “أوكرانيا نسفت في بداية الحرب “أسطورة الجيش الروسي” وهي تحاربه اليوم لوحدها”.

ولفت في حديث لقناة “الجديد” إلى أننا “أوقفنا تقدم الجيش الروسي في الأيام الأخيرة وقد خسر الجيش الروسي في الـ72 ساعة الأخيرة 4000 قتيل”.

وأضاف: “أطلقت روسيا في الأيام الماضية 250 صاروخ باليستي مجنح ونحن في وضع حرج وأنا متأكد أن بوتين سيدفع الثمن في محكمة العدل الدولية”. وتابع: “أوكرانيا اليوم تحمي كل أوروبا وتستطيع أن تحارب لوحدها وتنتصر, وحقبة بوتين بدأت تنتهي وقريباً سينقلب الداخل الروسي على سياساته”.

وأشار إلى أن “روسيا مهتمة أكثر بالمحادثات وهناك جنود روس يرفضون المجيئ إلى أوكرانيا والمحادثات تجري على الحدود بين الدولتين وليس في بيلاروسيا كما أشيع”.

وأردف: “نريد إخراج جميع القوات الروسية من أوكرانيا وإعادة الأراضي المحتلة بما فيها جزيرة القرم ومن بعدها يمكننا التحدث عن السلام”.

وختم: “الكثير من اللبنانيين يتمنون الذهاب للقتال مع أوكرانيا والكثير من “الأفراد” يتصلون بنا من أجل دعمنا”.