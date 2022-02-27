لبنان | أبو شرف يحذّر: لن نتمكن من الاستمرار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

على أثر تلويح نقابة المستشفيات بعدم قبول مرضى الضمان الاجتماعي، صرح نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ان المشاكل العالقة بين المستشفيات والأطباء من جهة، والضمان الاجتماعي، من جهة اخرى، مزمنة وكثيرة ‏ولم تعالج إلا بالمسكنات او اللامبالاة. ‏

وقال: “طرحت نقابتا الأطباء والمستشفيات مرارا معالجات جذرية لهذه المشاكل خاصة فيما يتعلق بدفع المستحقات والمراقبة والمحاسبة، وتحديث جدول الأعمال الطبية، لكن النتائج كانت دون المستوى المطلوب”.

‏وأضاف أبو شرف ان ثمة سلفات دفعت للأطباء والمستشفيات.

واشار الى أن “الضمان لا يزال يفتش عن تمويل لحل هذه الأزمة”. ‏ونبّه الى اننا لن نتمكن من الاستمرار في غياب حل مالي وعملي لدفع الكلفة.