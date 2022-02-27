الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بهاء الحريري يهنئ المسلمين: نرجو من الله ان تتبدل احوال امتنا

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

بهاء الحريري

غرّد رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر:

“ليلة الاسراء والمعراج الليلة التي غُسلت فيها احزان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما تحمله من معجزات.
وفي هذه المناسبة اتقدم من اللبنانيين عموما ومن كافة العرب والمسلمين خصوصا بأحر التهاني و نرجو من الله عز وجل ان تتبدل احوال امتنا وان تكون نهاية لكل حزن والم يسكن قلوبنا جميعا.”

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا