لبنان | بهاء الحريري يهنئ المسلمين: نرجو من الله ان تتبدل احوال امتنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

غرّد رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر:

“ليلة الاسراء والمعراج الليلة التي غُسلت فيها احزان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما تحمله من معجزات.

وفي هذه المناسبة اتقدم من اللبنانيين عموما ومن كافة العرب والمسلمين خصوصا بأحر التهاني و نرجو من الله عز وجل ان تتبدل احوال امتنا وان تكون نهاية لكل حزن والم يسكن قلوبنا جميعا.”