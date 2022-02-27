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لبنان | خطفت من منطقة الضبية… ووزير العمل يتحرّك

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

وزير العمل مصطفى بيرم

أصدر مكتب وزير العمل مصطفى بيرم بيانًا جاء فيه: “تلقى وزير العمل مصطفى بيرم فيديو يُظهر حالة خطف لعاملة فيليبنية من قبل صاحب عملها في منطقة الضبية تبعاً لمصدر صحفي وإعلامي الذي أخبر الوزير أيضاً إنه تواصل مع صاحب العمل حيث نفى الخطف خلافا لما تظهره المشاهد وأنه أبلغ المصدر الإعلامي بأنها هاربة”.

ووفق البيان، “على الفور وتوخياً للحقيقة والحفاظ على الكرامة والحقوق للعاملة الأجنبية وسواها، تواصل الوزير بيرم مع سيادة اللّواء عباس إبراهيم الّذي وعد بإتخاذ الإجراءات السريعة والتحقق من كل المعطيات”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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