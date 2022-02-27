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لبنان | ديل كول: “اليونيفيل” ابتكار جوهري بالنسبة لسكان الجنوب

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

الجنرال ستيفانو ديل كول

من خلال حديثه لوكالة “نوفا الايطالية” أشار رئيس بعثة قوات حفظ السلام الموقتة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو ديل كول، أن “البعثة الأممية ضمنت 16 عاما من الاستقرار في لبنان”.
وقال: “هناك جيل من شباب جنوب لبنان لم يعرف الحرب”، متابعاً: “إن اليونيفيل ابتكار جوهري بالنسبة لسكان الجنوب وهي تضمن على الأقل استقرار المنطقة حتى تتمكن المكونات السياسية والدبلوماسية للدول من الحوار مع بعضها البعض”.
ومن المقرر أن يتم تسليم قيادة البعثة الأممية للجنرال الاسباني أرولدو لازارو ساينز، بعد انتهاء ولاية ديل كول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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