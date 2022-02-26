لبنان | لجنة متعاقدي الاساسي: لتطهير المدارس من المدراء الذين لا ينتجون تربويا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 48 دقيقة

طالبت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بـ”محاسبة كل مدير يقصر في عمله، وخاصة لجهة تنفيذ تعميم التعويض على التلامذة والاساتذة المتعاقدين، ولجهة الاسراع في إرسال المعلومات اللازمة في ما خص ساعات التعاقد المنفذة وأيام الحضور الفعلي، فهناك عدد من المدراء يتفق مع أساتذة الملاك بعدم فتح المدارس والتعويض على الطلاب، بحجة تربوية مفلسة”.

ودعت الى “اتخاذ قرار باستبدال أي مدير يقصر في واجباته، وتعيين المدير الكفوء مكانه، آن الآون لتطهير المدارس من المدراء الذين لا ينتجون تربويا”.