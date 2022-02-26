لبنان | بالوثيقة: إليكم خطة الكهرباء التي أُقرّت “مبدئياً”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين
الكهرباء في لبنان
علّقت مصادر متابعة لملف الكهرباء عبر “المركزية” على قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٥-٠٢-٢٠٢٢ المتعلق بخطة الكهرباء، بالقول إنه قرار يُصحّح مساراً انحرافيًّا انتهجه وزراء الطاقة على مدى أكثر من عقد من الزمن، وان باكورة التصحيح بدأت بكسر المعادلة التضليلية القائلة بتعديل القانون ٤٦٢ /٢٠٠٢ كشرط مسبق لتطبيقه، واعتماد الأصول في إجراء صفقات وزارة الطاقة بعد ان طبقت هذه الوزارة اصولا متحركة خاصة بها على مدى سنوات.
وختمت: ان وضع الإطار العملي للخطة سيظهر حجم الارتكابات والمخالفات السابقة وما نتج عنها من هدر وفرص ضائعة.
في هذا المجال،إليكم في الوثائق المرفقة، بنود “الخطّة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان” التي نوقشت وأُقرّت “مبدئيًّا” في مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة.
خطة الكهرباء