لبنان | وزير البيئة: 7 توجهات للانتقال ‏التدريجي إلى إدارة متكاملة للنفايات الصلبة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين في تصريح أنه “رغم كل الظروف الصعبة، خطونا خطوات مهمة خلال الاسبوع المنصرم للانتقال ‏التدريجي إلى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة عبر موافقة مجلس الوزراء على رؤية وزارة البيئة لإدارة هذا القطاع الحيوي وإنقاذه من ‏التعثر عبر 7 توجهات استراتيجية وهي‎:‎

‎- ‎تطبيق القانون 80/ 2018 وتفعيل الدور التنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لحوكمة هذا ‏القطاع بشكل رشيد ورفع حالة التشرذم المزمنة‎.‎

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‎- ‎تعزيز اللامركزية وتمكين اتحادات البلديات والبلديات من ادارة النفايات في مناطقهم والاتاحة لهم تطبيق آليات استرداد الكلفة‎.‎

‎- ‎تبني وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري وتنظيم انواع ومسارات النفايات‎ (waste streams) ‎والفرز من المصدر لاعادة استخدامها ‏والاستفادة منها كموارد. وهنا سنعمل على زيادة عدد مراكز الاستلام‎ (drop-off centers) ‎في البلدات واحياء المدن خاصة ‏للبلاستيك، الكرتون، المعادن، النفايات الالكترونية وغيرها من المفروزات‎.‎

‎- ‎تطوير وتشغيل مراكز الفرز الثانوي والتسبيخ على مستوى المناطق والمدن، وإعادتها للعمل خاصة معملي الفرز والتسبيخ في ‏بيروت (الكرنتينا والكورال) التي تضررت بشكل كبير بعد انفجار المرفأ والتي كانت تعالج نفايات العاصمة والمتن وكسروان‎.‎

‎- ‎دراسة وتقييم إمكانية انتاج واستخدام الوقود البديل المستخرج من المرفوضات‎ (RDF).‎

‎- ‎تطوير المطامر الصحية القائمة حاليا واستحداث مطامر صحية حديثة وتحديد مواقعها بالتعاون مع اتحادات البلديات. في هذا الاطار ‏نشدد على وزارتي الطاقة والمالية العمل سريعا على تشغيل محطة الكهرباء في مطمر الناعمة وتأمينها للبلدات المجاورة لحقها في ‏ذلك‎.‎

‎- ‎إقفال وإعادة تأهيل المكبات العشوائية المنتشرة والمقدر عددها بحوالي 940 بشكل تدريجي للوصول الى صفر رمي عشوائي‎”.‎

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وأضاف: “أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية سيتطلب إعادة العمل في المرافق المتضررة، وهذا ما نعمل عليه مع جهات مانحة من ‏البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ووكالات التنمية الدولية. بالامس زرنا مع وفد البنك الدولي وفريق من ‏الوزارة معمل الفرز في الكرنتينا المتضرر بشكل كبير بعد انفجار المرفأ وترك لأكثر من عام بعد الانفجار من دون خطة لاعادة ‏تأهيله، حيث توافقنا ان يدعم البنك الدولي عملية تأهيله وإعادة تشغيله مع معمل التسبيخ في برج حمود ودعم نظام متكامل لادارة ‏النفايات في بيروت. هذه الادارة المتكاملة تتطلب ايضا تغيير سلوكي عند صناع القرار وكذلك الناس حول النفايات والتعاطي معها ‏كمخلفات يمكننا الاستفادة من جزء كبير منها كموارد إذا ما أحسنا فرزها وإعادة استخدامها وتصنيعها‎.”‎

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وختم: “لن يحدث هذا التغيير والانتقال الى إدارة متكاملة للنفايات في لحظة لكنه ليس صعب المنال”.