لبنان | فوج إطفاء بيروت أخمد حريقاً بإحدى المولدات الكهربائية في المصيطبة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه عند الساعة 11:00 من صباح اليوم السبت، أخمد فوج اطفاء بيروت حريقاً اندلع في ‏مولد كهربائي صغير عائد لإحدى مصانع الحلويات في منطقة المصيطبة، شارع الضاوي. ‏

وعمل رجال الفوج على اخماد الحريق وحصره في مكانه قبل وصول النيران الى عدد من الغالونات الموجودة في المكان وتحتوي على ‏مادة المازوت قدرت كميتها بحوالي 300 ليتر تقريباً حيث تم سحبها من المكان بالسرعة اللازمة، ولم يسجل أي اصابات بشرية ‏واقتصرت الاضرار على الماديات‎.‎