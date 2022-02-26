لبنان | فوج إطفاء بيروت أخمد حريقاً بإحدى المولدات الكهربائية في المصيطبة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات
حريق بإحدى المولدات الكهربائية
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه عند الساعة 11:00 من صباح اليوم السبت، أخمد فوج اطفاء بيروت حريقاً اندلع في مولد كهربائي صغير عائد لإحدى مصانع الحلويات في منطقة المصيطبة، شارع الضاوي.
وعمل رجال الفوج على اخماد الحريق وحصره في مكانه قبل وصول النيران الى عدد من الغالونات الموجودة في المكان وتحتوي على مادة المازوت قدرت كميتها بحوالي 300 ليتر تقريباً حيث تم سحبها من المكان بالسرعة اللازمة، ولم يسجل أي اصابات بشرية واقتصرت الاضرار على الماديات.
حريق بإحدى المولدات الكهربائية