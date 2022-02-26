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لبنان | فوج إطفاء بيروت أخمد حريقاً بإحدى المولدات الكهربائية في المصيطبة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات
حريق بإحدى المولدات الكهربائية

حريق بإحدى المولدات الكهربائية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه عند الساعة 11:00 من صباح اليوم السبت، أخمد فوج اطفاء بيروت حريقاً اندلع في ‏مولد كهربائي صغير عائد لإحدى مصانع الحلويات في منطقة المصيطبة، شارع الضاوي. ‏

وعمل رجال الفوج على اخماد الحريق وحصره في مكانه قبل وصول النيران الى عدد من الغالونات الموجودة في المكان وتحتوي على ‏مادة المازوت قدرت كميتها بحوالي 300 ليتر تقريباً حيث تم سحبها من المكان بالسرعة اللازمة، ولم يسجل أي اصابات بشرية ‏واقتصرت الاضرار على الماديات‎.‎

حريق بإحدى المولدات الكهربائية

حريق بإحدى المولدات الكهربائية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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