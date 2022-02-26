لبنان | دولار السوق السوداء “على حاله”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ ساعتين

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، مسجلاً ما بين 20600 و20650 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد ‏أن أقفل مساء أمس الجمعة، مسجلاً ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد‎.‎

في هذا المجال، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان سابقاً ان المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي ‏رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022 قابل للتجديد.‏

وأكّد سلامة، أنّ التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف ‏محدّد على سعر منصة “Sayrafa‏”.‎

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” قد أعلنت سابقاً أنّ ‏‏“قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج ‏على سعر منصة ‏صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في ‏سعر الصرف، ولن يغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك ‏في ظلّ غياب اتفّاق تمويل ‏مع صندوق النقد الدولي مشروط ‏بإعادة هيكلة شاملة للدين”.‏

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات ‏الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين ‏بالدولار ‏الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال ‏هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.‏