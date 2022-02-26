لبنان | كيف ستنعكس الأزمة الأوكرانية الروسية على شح المحروقات في لبنان وأسعارها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ 3 ساعات

يتأثر لبنان دائماً بما يجري في العالم من احداث وتطورات وازمات وكأن هذا البلد لا يكفيه ازمات اقتصادية وسياسية ومعيشية وحتى ‏امنية.‏ وأبرز وجوه انعكاس الازمة الاوكرانية الروسية تتعلق بواردات لبنان من روسيا واوكرانيا لا سيما القمح والمحروقات.‏

فلبنان يستورد حاجاته الاستهلاكية من بنزين ومازوت من مصدرين أساسيين، هما اليونان وعبر البحر الأسود وتحديداً روسيا.‏

في هذا المجال، أوضح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس لموقع “صوت بيروت انترناشونال” أن الازمة الروسية ‏الاوكرانية شكلت بلبلة في اسواق النفط على المستوى العالمي مشيراً ان اوروبا تستورد من روسيا حوالي 40٪؜ من حاجتها للغاز ‏وروسيا تضخ في اوروبا حولي 3 مليون برميل نفط يومياً في أوروبا.‏

وأشار البراكس إلى انه نتج عن هذه الازمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية على روسيا واثر ذلك هدد ‏الرئيس بوتين بالرد على هذه العقوبات بتخفيض صادرات روسيا من الغاز والنفط الخام الى اوروبا وهذا يعني ان اوروبا ستبحث عن ‏بدائل لاستيراد المحروقات مشيراً ان الولايات المتحدة الاميركية طلبت قبل بدء الغزو الروسي من السعودية ودول الخليج ان تزيد ‏انتاجها لتأمين كميات اضافية من النفط في السوق وذلك لتعويض النقص الذي قد يحصل، لافتاً إلى ان زيادة الانتاج يتطلب وقتاً لذلك ‏يتم العمل على تحويل بعض المحروقات الموجودة في البواخر التابعة للدول المصدرة للنفط كالكويت والسعودية وقطر والتي كانت ‏متوجهة الى آسيا ان يتم تحويلها الى أوروبا.‏

وقال إنه “حتى الآن المحروقات مؤمنة في لبنان لكن في حال حصل تصعيد في اوكرانيا وفي حال روسيا خفضت صادراتها من النفط ‏الى اوروبا عندها سنواجه صعوبات في تأمين حاجاتنا من المحروقات”.‏‎ ‎

واعتبر البراكس ان كل هذه الامور أدت الى ارتفاع سعر النفط عالمياً حيث تخطى سعر برميل النفط 105 دولار وهذا الامر سيؤدي ‏الى ارتفاع سعر المحروقات في كل البلدان ومن ضمنها لبنان حيث سنشهد في الاسابيع المقبلة ارتفاعات متتالية للأسعار، يعني ارتفاع ‏تدريجي خلال الاسابيع المقبلة وفي حال عدم تراجع سعر صرف الدولار، سنصل الى 400 الف ليرة.‏

ورأى أنه لو كان الدولار اليوم بسعر الصرف الذي كان عليه منتصف شهر كانون الثاني، يعني من 5 اسابيع فقط، كان سعر صفيحة ‏البنزين سيكون 450 الف ليرة لأن سعر الالف ليتر بنزين ارتفع 125 دولار ولكن تراجع سعر الدولار الغى الارتفاع الذي مفترض ان ‏يطال الصفيحة‎.‎