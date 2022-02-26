لبنان | منخفض جوي الأسبوع المقبل.. “خبّوا حطباتكم الكبار لعمّكن آذار”‏

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توقعات الطقس في لبنان
يسيطر على لبنان منخفض جوي اعتيادي اليوم السبت، ليعود الاستقرار النسبي يوم غد الاحد ولغاية يوم الثلاثاء، ومن المتوقّع ان يشهد منتصف الاسبوع المقبل منخفض جوي بارد.
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة؟
السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٠ درجات
٢- الجو: ممطر احيانا مع ثلوج على ١٦٠٠متر، الجو غائم اجمالاً مع تشكل ضباب
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ – ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الاحد: طقس مستقر نسبيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س.
الاثنين: طقس مستقر مع أجواء مشمسة الى غائمة جزئيا فيما الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س.