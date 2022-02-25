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لبنان | توقيفات في الكسليك الأشرفية والزيدانية.

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 19 ثانية

الموقوفين من قبل مديرية المخابرات

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكسليك – جونية كلاً من السوريين “ح.س”, “ع.خ” و “ع.خ” لاقدامهم على سرقة كابلات ومحولات كهربائية في أماكن عدة.

كما وأوقفت دورية من المديرية المذكورة السوري “أ.ز” والمواطنَيْن “ع.ح” و”ع.ح” لإقدامهم على سرقة دراجات نارية في منطقتي الأشرفية والزيدانية، وقد ضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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