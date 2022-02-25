لبنان | تصريح لمجموعة الدول السبع وسفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان حول “العدوان الروسي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 7:04 مساءً

بعد العدوان العسكري التي قامت به روسيا على الأراضي الأوكرانيا, وتعبيراً عن الدعم والتضامن مع الشعب الاوكراني أجتمعت مجموعة الدول السبع وسفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان في السفارة الأوكرانيا, معربين عن أستعدادتهم لمد يد العون من الناحية المالية والإنسانية لأوكرانيا,

كما وجاء في بيان السفارة: “استضافت اليوم اجتماعا مع مجموعة الدول السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي. وأعربوا عن استعداد قيادات بلادهم لمد يد المساعدة المالية والإنسانية لأوكرانيا التي تحمي القيم الأوروبية حاليا من العدو الشرقي. وأشاد الدبلوماسيون ببيان الخارجية اللبنانية الصادر في 24 شباط 2022 بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يدين غزو الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار”.