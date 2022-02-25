لبنان | انقسام حول إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.. بو حبيب : “أنا لابس درع”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 4:58 مساءً

أثار بيان الخارجية اللبنانية الذي دان الاجتياح الروسي لاوكرانيا خلافا على الساحة المحلية. اذ انقسم لبنان بين مؤيد ومعارض له.

فقد اعلنت عين التينة عبر مصادرها تبرّؤها منه. اما حزب الله فقال على لسان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، “ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب”، وسأل “أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر”.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان”.

لكن في المقابل، رحّبت العواصم الاوروبية بمضامينه. وفي السياق، زار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان وبوحبيب لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية- الروسية وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، كما طلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً.

وأبلغ بوحبيب السفيرين أن “موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم”. كما أبلغهما “امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال احالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.

الى ذلك، أوضح بوحبيب أن “الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة”، مشيرا الى أنه التقى بالأمس سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية وأن “هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوزير مع كلّ من سفراء أوكرانيا، بولندا، رومانيا، فرنسا وألمانيا أتت في سياق البحث بموضوع مناقشة احتمال إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، وفقاً لتطور الأوضاع الأمنية.