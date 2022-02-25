لبنان | موافقة مبدئية على خطة الكهرباء ورفع التعرفة بعد زيادة ساعات التغذية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 4:46 مساءً

أعلن وزير الاعلام عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الاتفاق على وجوب تطبيق القانون وهو تنظيم قطاع الكهرباء لا سيما تشكيل الهيئة الناظمة وتسوية أعضائها وفق المعايير الدولية.

وكان مجلس الوزراء قد اجتمع اليوم في بعبدا لمناقشة خطة الكهرباء وغيرها من الملفات المستجدة، وأشارت المعلومات الأولية الى ان المجلس قد وافق على الخطة، الا ان الجلسة لم تفض الى اقرارها.

وفي السياق نفسه، كشف الحلبي،خلال تلاوته مقررات الجلسة ، أن التعرفة الكهربائية سترتفع بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط، لافتا الى ان مجلس الوزراء ملتزم تعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجيّ بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف، ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.

في سياق آخر، أعلن التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات وتعيين 3 أعضاء جديد هم القاضي احمد حمدان والاستاذ خليل خوري والاستاذ نسيم الخوري.

أمّا في ما يخص ملف استيراد القمح المستجد بسبب الأزمة الاوكرانية، فجدّد وزير الاقتصاد امين سلام دعوته الى ضرورة بناء اهراءات المرفأ لما لها من دور أساسي في حماية الأمن الغذائي، لافتا الى انه طلب تأمين سلفة خزينة لشراء القمح بغية تأمينه لمدّة شهر وأكثر ولتلبية حاجات المواطن.

وكان سلام قد كشف، في وقت سابق، الى سعي الوزارة الى التواصل مع دول منتجة للقمح كالهند واميركا وكندا في سبيل استيراد القمح الطري الذي يدخل في انتاج الخبر العربي، مشددا على ضرورة الاستعجال في هذا الموضوع وحجز كميات كافية في أسرع وقت قبل ارتفاع الأسعار عالميا.