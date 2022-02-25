لبنان | ابراهيم لصوت بيروت انترناشونال: “مخزون القمح يكفي لشهر وعلى المعنيين تدارك الامر قبل نفاذ المخزون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

طمأن نقيب اصحاب الأفران علي ابراهيم في حديث لموقع صوت بيروت انترناشونال ان لا ازمة خبز حالياً و مخزون القمح الموجود في المطاحن يكفي مدة شهر، متمنياً على المعنيين تدارك الامر قبل نفاذ المخزون والعمل على تأمين استيراد القمح من مناطق اخرى قبل تطور الامور في منطقة البحر الاسود التي تضم روسيا واوكرانيا و رومانيا.

وقال: “نحن ننتواصل مع وزارة الاقتصاد لحل هذه الازمة” مشيراً الى ان مصرف لبنان افرج اليوم عن بعض الاعتمادات لعدد من البواخر المحملة بمادة الطحين.