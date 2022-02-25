لبنان | القبض على عصابة سرقة سيارات في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

أوقف عناصر الجيش على حاجز الرويمة – الشمال كلًا من اللبناني (ع.ح) والسوريين (ح.ع) (ج.أ) الذين يشكلون عصابة سرقة سيارات.

ونشرت قيادة الجيش بيانا أفادت فيه بأنه تم توقيف الأول أثناء قيادته سيارة نوع مرسيدس تحمل أوراقا تعود لشخص آخر، كما تم توقيف السوريَّين داخل سيارة نوع هيونداي كانت قد سرقت صباحاً من منطقة الحدت – بعبدا.

وقد سلمت السيارات المضبوطة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.