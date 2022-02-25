لبنان | احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام اليوم الجمعة في تصريح لـ”رويترز” أن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق قال مسؤول في الوزارة إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين وأن البلاد، التي تستورد 60%، من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد.

واستورد لبنان من أوكرانيا عام 2020 أكثر من 630 ألف طن من القمح، أو ما يمثل 80%، من حاجته الاستهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن من القمح استوردها عام 2019.

لم يكن لبنان يعتمد في السنوات السابقة بشكل شبه كلّي على القمح الأوكراني. ففي العام 2015 استورد لبنان نحو 30 %، فقط من حاجته الاستهلاكية من القمح الأوكراني، في حين استورد نحو 46%، من روسيا، والباقي من دول أخرى. أما في السنوات اللاحقة، فارتفعت نسبة استيراد لبنان للقمح الأوكراني تدريجياً حتى وصلت في العام 2020 إلى 80 %، من أوكرانيا، و15 %، من روسيا، و5 %، من باقي الدول.