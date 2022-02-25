لبنان | عون: بيروت تفتح أبوابها للجميع خاصة للأشقاء العرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول.

كلام عون جاء خلال استقباله وفداً من مجلس الوزراء العرب ضم: رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري القاضي عبد الرشيد طبي، ووزير العدل الفلسطيني القاضي محمد فهاد الشلالدة، ووزير العدل في حكومة اقليم كردستان القاضي فرست احمد، وذلك في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري، والسفير الجزائري في لبنان عبد الكريم الركابي، والسفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس الوزراء العرب السفير عبد الرحمن الصلح، ومستشار رئيس اقليم كردستان العراق غازي صبرا، ونائب سفير الجامعة العربية في بيروت يوسف السبعاوي. كما حضر اللقاء ايضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشاران: رفيق شلالا واسامة خشاب.

وشرح أعضاء الوفد اسباب الزيارة وهي اقامة حفل تكريمي يوم غد السبت، لمنح الجائزة العربية لأفضل اطروحة دكتوراه في الوطن العربي بمجال القانون والقضاء لثلاثة فائزين.

ورحّب عون بالوفد في بيروت التي تفتح ابوابها للجميع وبخاصة للأشقاء العرب، متمنياً للوفد النجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من اجل اعلاء روحية القانون واستقلاليته، متمنياً ان يساهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطراً في بعض الاحيان بين الاشقاء العرب ومنعها من التطور الى ما لا يرغب به أحد.

كما أشاد بالجهد الذي يقوم به مجلس وزراء العدل العرب لتعزيز البحث العلمي، مثنياً على اختيار بيروت، “ام الشرائع”، مكاناً لإقامة الحفل التكريمي وهي التي تحتضن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ومؤكداً على ان هذا الحدث دليل جديد على الايمان بلبنان من قبل اشقائه، بقدرته على تجاوز الصعوبات التي تعترض طريقه، كما فعل طوال تاريخه القديم والمعاصر.