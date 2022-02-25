لبنان | توظيفات سياسية في مستشفى البترون؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت إدارة مستشفى البترون بياناً نفت فيه الخبر الذي يتم تداوله في الاعلام عن توظيفات سياسية تجري في المستشفى.

وجاء في البيان: “يهم مستشفى البترون ان ينفي جملة وتفصيلاً كل ما ورد من افتراءات لتضليل الناس لأهداف شخصية وسياسية، وإبعاد مستشفى البترون عن حساباته الشخصية لأنها ليست مكان لتصفية الحسابات”.

وختمت بيانها بالقول: “ستبقى الإدارة كما كانت أبوابها مفتوحة لأي باحث عن حقيقة وليس قصصا من نسج الخيال وللغيارى على مصلحة المستشفى، نعلمكم أنها بألف خير رغم الظروف الإقتصادية الصعبة وستبقى في خدمة المرضى”.