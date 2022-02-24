لبنان | خطة الكهرباء على طاولة السراي قبل عرضها في جلسة مجلس الوزراء غدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد، تبحث في خطة الكهرباء وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

و قبل عرضها على مجلس الوزراء غدا، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الكهرباء برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وشارك في الإجتماع: وزير التربية عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن،وزير الأشغال العامة علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ،رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وكان الرئيس ميقاتي قد إجتمع مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار الذي أطلعه على مسار العمل الذي تقوم به وزارته في ما يتعلق ببرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. وقد صرّح بعد الإجتماع بالآتي:

لقد إجتمعت مع الرئيس ميقاتي بهدف وضعه في أجواء تطور العمل الذي نقوم به وبالأخص بما يتعلق ببرنامج ” أمان”، ومراحل العمل بعد تسجيل العائلات وفرز الأسماء وإختيارها والزيارات المنزلية ومواقيت الدفع.

ورداً على سؤال عن توقيت البدء بالدفع، أجاب: لقد نشرنا بياناً صحفياً أشارنا فيه الى أنه تم تسجيل ما يقارب ٥٨٠ ألف عائلة، وبعد التنقية التي جرت إلكترونياً تم اختيار ٢٠٠ عائلة بدأت الزيارات اليها منذ أسبوع، وهذه الفترة ستأخذ بعض الوقت، على أن يبدأ الدفع خلال شهر آذار للمجموعة الأولى ثم تصاعدياً للوصول الى ١٥٠ ألف عائلة.