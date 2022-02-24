لبنان | وزارة الخارجية تتأهب لإجلاء الطلّاب اللبنانيين من أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 6:43 مساءً

في اطار الغزو الروسي لأوكرانيا، ومناشدة الطلاب اللبنانيين دولتهم انقاذهم واجلاءهم وسط تصاعد حدة التوترات الأمنية في البلاد، قامت وزارة الخارجية باتخاذ عدد من الخطوات.

اذ أنشأت خلية أزمة برئاسة الوزير تضم المختصين في الوزارة وسفراء لبنان في الدول المعنية (اوكرانيا وروسيا) ودول أخرى صديقة (بولندا، رومانيا) لتبادل المعلومات واقتراح الخطوات اللاحقة الواجب إتخاذها. كذلك خصّّصت رابطا الكترونيا وخطا ساخنا لتسجيل وإحصاء عدد الرعايا اللبنانيين الراغبين بالعودة من أوكرانيا: https://mfa.gov.lb/Ukraineform .

كذلك تتواصل الوزارة مع الدول المعنية (روسيا، أوكرانيا، بولندا، رومانيا) للعمل على تأمين ممرات آمنة او المغادرة جوّاً وفقاً لتطور الحالة الأمنية.

وفي السياق، استدعت سفراء كل من روسيا ،أوكرانيا، بولندا ورومانيا للتباحث معهم بالأزمة وابلاغهم موقفنا الرسمي ، وطلب تسهيل المغادرة الآمنة للرعايا اللبنانيين الراغبين والمقيمين في أوكرانيا.