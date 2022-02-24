لبنان | رئيس اتحاد النقابات السياحية: الاستقرار السياسي وحده يجذب السياح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 5:05 مساءً

شكّك رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر في بيان، بإمكانية ان “يلعب قرار وزير الصحة العامة فراس الابيض بإعفاء الوافدين إلى لبنان والملقحين من فحص الـPCR في المطار، دورا في جذب السياح الى لبنان”، مؤكّدا ان “العامل الأساسي في جذب السياح الى أي بلد هو الاستقرار السياسي، فيما للأسف هذا غير متوافر في لبنان فضلا عن مشاكلنا مع الكثير من الدول العربية والخليجية والاوروبية”.

وكشف أن السياحة في لبنان تقتصر على الاردنيين والعراقيين والمصريين، بالاضافة الى اللبنانيين المغتربين، لأن غالبية الدول الغربية تحذر رعاياها من المجيئ الى لبنان، معربا عن أسفه “لكون كل الأخبار المتداولة عن لبنان سيئة، فيما الوضع الأمني غير مستقر، حيث هناك شعور دائم بأننا على أبواب حرب داخلية او حرب لبنانية – إسرائيلية”.

واستبعد “ارتفاع نسبة السياح في فصل الربيع، لا سيما أننا قادمون على معركة انتخابات نيابية، في وقت تغيب الإيجابيات التي قد تشجع السياح العربي والأجنبي للمجيئ الى لبنان”، آملا أن “تتبدل الأحوال في فصل الصيف وأن تأتي اعداد كبيرة من المغتربين لقضاء عطلهم في ربوع لبنان الذي سيساهم في تحسين العجلة الإقتصادية من خلال الإنفاق بالعملة الصعبة”