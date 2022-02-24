لبنان | جنبلاط يتسلّم اقتراحًا من نقابة مستوردي السيارات المستعملة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 4:52 مساءً

قدّم وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة اقتراحاً لرئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط يعتمد زيادة الرسوم الجمركية بشكل تصاعدي على السيارات، لتخفيف الضرر عن ذوي الدخل المحدود وإبقاء بعض الهوامش للمستوردين للعمل من ضمنها لضمان إستمرار الشركات والقطاع.

وقد التقى الوفد برئاسة ايلي قزي جنبلاط في كليمنصو، بحثا خلاله توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي على أساس سعر منصة صيرفة وربط تطبيقه بإقرار الموازنة العامة، لا سيما لجهة تداعياته الكارثية على قطاع السيارات والعاملين فيه.

وعرض قزي خلال اللقاء الزيادات الكبيرة التي ستطرأ على أسعار السيارات ومن بينها السيارات الصغيرة ذات الأسعار المتدنية مع رفع الدولار الجمركي على أساس “صيرفة”، محذراً من إن ذلك سيحرم ذوي الدخل المحدود من شراء السيارات في ظل حاجتهم الماسة اليها نتيجة عدم وجود النقل العام في لبنان.، ومشدّدا على ضرورة إعتماد حلول تأخذ في الإعتبار عدم ضرب القطاع وحاجات المواطنين وكذلك حاجة الدولة للإيرادات.

من جهته، أكد جنبلاط للوفد أنه سيتابع الموضوع لا سيما اقتراح نقابة مستوردي السيارات. وشدد على ضرورة دراسة الموضوع من مختلف جوانبه كي لا تكون له تداعيات سلبية شديدة على أصحاب المؤسسات والمواطنين.

وتم الإتفاق على استمرار التواصل للدفع بإتجاه الوصول الى حلول ترضي الجميع.