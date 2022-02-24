لبنان | الخارجية تدعو الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا الى توخّي الحيطة والحذر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 4:18 مساءً

دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في اوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا” في اماكن آمنة،كما حثّت الرعايا الراغبين بالمغادرة على تسجيل اسمائهم على الرابط الالكتروني التالي:

https://mfa.gov.lb/Ukraineform

الى ذلك، تتابع الوزارة اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين الممرات الآمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا” لتطور الحالة الامنية، وستقوم باصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص.

ووضعت أرقام خطوط ساخنة للاتصال:

للتواصل الاعلامي: السيدة نوال ليشع عبود : 03242659

الخط الساخن: الانسة لارا قزي: 70615491